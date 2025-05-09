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TFF, Türk Hakemleri VAR Olarak Atamaya Başlıyor

TFF, Türk Hakemleri VAR Olarak Atamaya Başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, operasyonel gereklilikler nedeniyle Türk hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını duyurdu. 20. haftadan itibaren tüm müsabakalarda uygulanacak düzenleme ile Süper Lig'de Türk hakemler de VAR görevine başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), operasyonel gereklilikler nedeniyle Türk hakemlerin de Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidildi.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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