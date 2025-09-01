TFF, Trendyol 1. Lig ve 2. Lig'de Değişiklikleri Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'den bu sezon düşecek takım sayısını 5'ten 4'e düşürürken, 2. Lig'den yükselecek takım sayısını ise 3'ten 4'e çıkarma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'den bu sezon düşecek takım sayısının 4'e düşürüldüğünü, 2. Lig'den çıkacak takım sayısının da 4'e çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde bu sezon Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı da 3'ten 4'e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
