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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), temsilciler kurulu tarafından "yeni klasman temsilci aday kursu" düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, temsilci bulunmayan illerden kadroya alım yapılması amacıyla planlandı.

2026-2027 sezonunda temsilci bulunmayan 27 ilde ikamet eden (Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat) ve yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adayların başvuruları, yayımlanacak başvuru şartları çerçevesinde değerlendirilecek.

Başvuran adayların Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde belirtilen temsilciliğe giriş koşullarının yanı sıra bugün ve öncesi itibarıyla başvuracakları ilde ikamet etmeleri ve bu durumu barkodlu "tarihçeli yerleşim yeri" ve "diğer adres belgesi" ile belgelendirmeleri zorunlu olacak.

Ön duyurunun yayımlandığı gün ve sonrasında başka bir ilden temsilci bulunmayan illere nakil yapan adayların başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak.

Yeni klasman temsilcisi olmak üzere başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 30 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla www.tff.org adresinde yayımlanacak başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak müracaatlarını yapabilecek.

Başvurular, online olarak temsilci@tff.org adresine başvuru ilanının yayımlansından itibaren 72 saat içerisinde (en geç 3 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a kadar) yapılabilecek. Başvuru süresinin dolmasının ardından yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca temsilci bulunan diğer 54 ilde ikamet eden ve yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adaylara yönelik 2026-2027 sezonu içerisinde yeni klasman temsilci aday kursu da düzenlenecek.

Kaynak: AA