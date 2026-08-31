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Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı ve yönetici cezalarını kaldırdı

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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ve yönetici Hakan Daltaban'ın cezalarını oy çokluğuyla kaldırdı; kulübe verilen 3,5 milyon lira para cezası da iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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