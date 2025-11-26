TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için kesin kararını verdi.

45 GÜNLÜK CEZA ONANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla onandı. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu ceza doğrultusunda milli sol bek Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.