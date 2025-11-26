Haberler

TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı. Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

  • TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'ya bahis oynadığı gerekçesiyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
  • Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için kesin kararını verdi.

45 GÜNLÜK CEZA ONANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla onandı. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu ceza doğrultusunda milli sol bek Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Aman onayın ,geç kaldınız.... Galatasaray yine hepinizi üst üste koyacak merak etmeyin !!!!

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReis reis:

Adam daha yıllar önce futbol hayatına başlamadan birkaç kez iddaa oynamış diye şimdi ceza alması çok saçma bence yapı var diyenler yapının ta kendisidir maksat GS bu sene şampiyon etmemek

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Futbol hayatından önce mi.Utanın ula.Bu kadar piskinlige de pes dogrusu.Bu sene Sizi zıplatacagiz.

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıTomarzalı:

Kına yakın bir tataflarınıza hem de Hint kınası....

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Size yaktılar ya kınayı.daha devamı gelecek bu daha birsey değil.

yanıt3
yanıt6
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kime ne kınayı kendine yap kimin umurunda

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıArif İnanç:

Aman aman çok vermişsiniz yahu. Başkalqrına bakalkm neler olacak.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
