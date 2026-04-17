TFF Tahkim Kurulu, Samsunspor Teknik Direktörü Fink'e verilen cezayı onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e verilen 3 maçlık soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezasını onadı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul