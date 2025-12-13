Haberler

TFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne uygulanan para cezası ve kulüp başkanı Serdal Adalı'ya verilen hak mahrumiyeti cezasını iptal etti. Karar, PFDK'nın kulüp üzerindeki cezai yaptırımlarını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.

Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
