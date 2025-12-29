TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan 70 futbolcunun itirazını inceleyerek reddetti. Kurul, verilen cezalarda isabetsizlik görmedi ve hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 70 futbolcunun itiraz dosyasını görüştü.
Görüşmelerin sonucunda kararlarda usul, esas ve sübut bakımından bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek, kurulun 70 futbolcunun itirazını oy birliğiyle reddettiği ve 3-12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının onandığı açıklandı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor