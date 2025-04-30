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TFF, Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerini PFDK'ye Sevk Etti

TFF, Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerini PFDK'ye Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Süper Lig ve 5 Trendyol 1. Lig kulübünü disipline sevk etti. Farklı kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcular da disipline alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor'u PFDK'ye sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de Geosis Boluspor, Sakaryaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü, çeşitli sebeplerle disipline gönderilen kulüpler oldu.

Müşavirlik, kulüplerin yanı sıra Fenerbahçe Yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gaziantep FK futbolcusu Ndiaye, Çaykur Rizespor antrenörü Osman Demir, Net Global Sivasspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Sipay Bodrum FK yöneticileri Selahattin Polat, Onur Talay, yardımcı antrenör Jose Miguel Real Teixeira, kulüp görevlileri İsmail Erdoğan ve Ömer Özmenteş'i disipline sevk etti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ekiplerden Esenler Erokspor yöneticisi Umut Kayabaşı, Solwie Energy Fatih Karagümrük futbolcusu Atakan Çankaya, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Çekdar Orhan, Ahlatcı Çorum FK futbolcusu Hasan Hüseyin Akınay ve MKE Ankaragücü görevlisi Aysel İçcen, çeşitli sebeplerle PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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