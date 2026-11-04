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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in 5 sezonluk yayın ihalesi şartnamelerini satışa sundu

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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonluk yayın hakları ihalesinin şartnamelerini satışa sundu. Katılmak isteyen şirket ve kurumlar dokümanları 750 bin liraya alabilecek, teklifler 30 Kasım'da Riva'da noter huzurunda sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonluk yayın hakları için düzenleyeceği ihalenin şartnameleri satışa sunuldu.

TFF'nin açıklamasına göre, Paket A (TFF Süper Lig Yayın), Paket B (TFF 1. Lig Yayın ile TFF Süper Lig ve 1. Lig Radyo Yayını, Geniş Özetler), Paket C (TFF Süper Lig ve 1. Lig Uluslararası Yayın), Paket D (Uluslararası Bahis Sitelerinden Yayın ve Dijital Özetler) ve Paket E (Tüm Paketler) ilişkin ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

TFF Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek veri hakları ihale kapsamında olmayacak.

Yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları, ihale dokümanlarını, satış bedeli 750 bin lirayı TFF'nin banka hesabına ödeyerek Riva'daki federasyona ait tesislerde bulunan TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden alabilecek.

Teklif vermek isteyenler, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında, Riva'daki tesislerde Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda tekliflerini sunabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca TFF'nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi, tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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