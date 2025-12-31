İkinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, en yüksek harcama limitine sahip takım oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için düzenledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.
Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri şöyle (Türk lirası):
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497