İkinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, en yüksek harcama limitine sahip takım oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için düzenledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri şöyle (Türk lirası):

Galatasaray: 12.867.502.920

Fenerbahçe: 6.222.490.850

Samsunspor: 1.158.349.910

Beşiktaş: 5.830.441.031

RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

ikas Eyüpspor: 546.610.657

Trabzonspor: 7.856.638.973

Göztepe: 1.024.722.968

Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

Kasımpaşa: 854.081.885

TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

Corendon Alanyaspor: 935.098.664

Zecorner Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 712.535.047

Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

Kocaelispor: 1.077.536.000

Gençlerbirliği: 967.005.265

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
