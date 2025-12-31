Haberler

Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu ikinci transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu. Galatasaray en yüksek harcama limitine sahip takım olarak öne çıkarken, Trabzonspor ve Fenerbahçe de büyük limitlerle takip ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

TFF, 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında ikinci transfer ve tescil dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu. Buna göre harcama limiti en yüksek takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu. 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor en yüksek limite sahip ikinci takım olarak öne çıkarken, Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL ve Beşiktaş da 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile söz konusu ekipleri izledi.

2025-2026 sezonu ikinci transfer dönemi Süper Lig takım harcama limitleri şöyle:

1- Galatasaray: 12.867.502.920

2- Fenerbahçe: 6.222.490.850

3- Samsunspor: 1.158.349.910

4- Beşiktaş: 5.830.441.031

5- Başakşehir: 1.311.498.136

6- Eyüpspor: 546.610.657

7- Trabzonspor: 7.856.638.973

8- Göztepe: 1.024.722.968

9- Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

10- Kasımpaşa: 854.081.885

11- Konyaspor: 1.419.901.133

12- Alanyaspor: 935.098.664

13- Kayserispor: 940.370.334

14- Gaziantep FK: 712.535.047

15- Antalyaspor: 893.386.306

16- Kocaelispor: 1.077.536.000

17- Gençlerbirliği: 967.005.265

18- Fatih Karagümrük: 855.315.497 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
