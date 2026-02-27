Haberler

PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübe toplamda milyonlarca lira para cezası keserken, bazı kulüp başkanlarına da hak mahrumiyeti ve para cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Galatasaray'a 3,7 milyon, Beşiktaş'a 1,9 milyon, Fenerbahçe'ye 1,3 milyon, Göztepe'ye 620 bin, Kasımpaşa'ya 343 bin, Antalyaspor'a 280 bin, Gaziantep FK, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti, talimatlara aykırılık sebebiyle Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'a da 40 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

PFDK, Trendyol 1. Lig'den ise Amed Spotif Faaliyetler'e 220 bin, Iğdır FK'ye 140 bin lira, Pendikspor'a 110 bin, Vanspor FK'ye 70 bin, Sakaryaspor'a ise 31 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Sakaryaspor ile yollarını ayıran futbolcu Caner Erkin'e ise 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
