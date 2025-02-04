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TFF, Süper Lig'in 22. Haftasında VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Süper Lig'in 22. Haftasında VAR Kayıtlarını Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan 5 maçın VAR kayıtlarını yayımladı. Hakemlerin kararları ve VAR müdahaleleri detaylandırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Konyaspor - Bodrum FK mücadelesinin 43. dakikasında hakem Ümit Öztürk, potansiyel penaltı incelemesi için VAR'dan uyarı aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Öztürk, Yusuf Erdoğan'ın topa elle temasını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Eyüpspor- Sivasspor maçının 82. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, faul yapan Murat Paluli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrası kenara gelen Karaoğlan, Murat'ın Ampem'e kural dışı hareketi nedeniyle sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

Hatayspor - Antalyaspor karşılaşmasının 43. dakikasında gelişen ev sahibi atağında hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Tonusluoğlu, savunma oyuncusunun rakipten önce topa müdahalesini belirledi ve sahaya dönerek penaltıyı iptal etti.

Göztepe - Alanyaspor maçının 41. dakikasında, ev sahibi takımın kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Arda Kardeşler elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Kardeşler, faul olduğunu belirledi ve Alanyaspor lehine karar verdi.

Göztepe - Alanyaspor müsabakasının 59. dakikasında sarı-kırmızılıların atağında hakem Arda Kardeşler, ceza sahasında elle oynama nedeniyle bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Kardeşler, savunma oyuncusunun topa omzuyla teması nedeniyle penaltıyı iptal etti.

Göztepe - Alanyaspor mücadelesinin 65. dakikasında ev sahibi yaşanan karambol sonrası Heliton ile golü buldu. VAR, hakem Arda Kardeşler'e bir kez daha uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Kardeşler, Heliton'un kaleci Ertuğrul'a faulünü tespit etti ve sahaya dönerek golü iptal etti.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasının 45+3. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası hakem Burak Pakkan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Rizesporlu futbolcu Akintola'nın Skriniar'ı ceza sahası içinde düşürdüğünü tespit eden Pakkan, sarı-lacivertlilerin lehine penaltı kararı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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