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TFF, Süper Lig'in 12. ve 1. Lig'in 15. haftasında Çoklu Top Sistemi'ni başlatacak.

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TFF, Yönetim Kurulu kararıyla Trendyol Süper Lig'in 12. ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren tüm maçlarda Çoklu Top Sistemi'ni uygulayacak. Sisteme göre top toplayıcılar topları doğrudan futbolculara vermeyecek, yalnızca saha kenarındaki istasyonlara bırakacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağı belirtildi. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde de uygulanan sisteme göre, top toplayıcıların maç sırasında topları doğrudan futbolculara vermesine izin verilmeyecek. Top toplayıcılar, topları yalnızca saha kenarında belirlenen alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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