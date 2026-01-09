Haberler

TFF, 43 antrenörü bahis oynamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yıl içinde Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis oynamaları nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen isimler şu şekilde:

"Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydin, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz."

