Haberler

TFF, Süper Lig 5. Haftası VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Süper Lig 5. Haftası VAR Kayıtlarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının VAR kayıtlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalı pozisyonlar, VAR uygulamalarıyla değerlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 5. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının 90+4. dakikasında taca çıkan top sonrası ikili mücadeleyle birlikte gerginlik yaşandı. VAR tarafından hakem Alper Akarsu, 'potansiyel kırmızı kart' için sahada inceleme önerisi aldı. VAR monitöründen pozisyonu izleyen Akarsu, Orkun Kökçü'nün rakibine kural dışı hareketi nedeniyle sahaya döndü ve Orkun'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasının 11. dakikasında konuk ekibin attığı gol sonrası, hakem Ozan Ergün VAR tarafından 'App'deki (Atak başlangıç aşaması) faul için sahada inceleme' önerisi aldı. Kenara gelerek farklı açılardan pozisyonu izleyen Ergün, Onuachu'nun Skriniar'a faulünü tespit ederek, "Golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum. Orta sahadan Fenerbahçe lehine faulle başlıyorum" açıklamasını yaptı. Ozan Ergün sahaya dönerek gol değeri kazanmadığını ifade etti ve Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 17. dakikasında orta yuvarlakta Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na kayarak yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, 'kırmızı kart için sahada inceleme' önerisiyle ikinci kez VAR monitörüne geldi. Farklı açılardan pozisyonu izleyen hakem, "Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart" diyerek, sahaya döndü ve Okay'ı maçtan ihraç etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki

AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine ilk tepki
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü

İsrail'in karadan hedef aldığı Gazze'de ilk gün bilançosu hayli ağır
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor

Patlayıcı yüklü tırlar kente girdi, yüzlerce kişi yollara düştü
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun

Trump'ı küplere bindiren soru: Bunu liderine anlatacağım, sessiz ol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.