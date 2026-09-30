Haberler

TFF, Şükrü Ersoy için 3-5 Ekim'deki profesyonel maçlarda saygı duruşu kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına 3-5 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre dileyen kulüpler maçlara siyah kol bandı takarak çıkabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına 3-5 Ekim'de yapılacak profesyonel maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti

4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması isyan ettirdi

101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar

İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar