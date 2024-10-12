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TFF: "Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından...

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TFF: "Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.

TFF: " Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı." - İSTANBUL

TFF:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Yerel Haberler Kaan Ayhan İzlanda Karadağ Samsun Futbol Spor

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