TFF: "Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından...
TFF: "Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.
TFF: " Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı." - İSTANBUL