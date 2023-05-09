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'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' yarın Mersin'de oynanacak

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de oynanacak

Spor Haberleri

Yaşanılan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yarın futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenlenecek.

Yaşanılan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yarın futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenlenecek.

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, yarın 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 17.00'de başlayacak anlamlı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.

Düzenlenen yardım organizasyonuna teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Yattara, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam ile futbol kariyerine aktif olarak devam eden oyunculardan Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda (Adana Demirspor), Umut Nayir (Ümraniyespor), Erce Kardeşler (Hatayspor) katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Omuz Omuza Hatayspor Deprem Mersin Spor Haberler

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