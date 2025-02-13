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TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

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TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmaların ardından talimat değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni karara göre, sahadan çekilen takım ligden düşürülebilecek.

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı. Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.

"KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER"

Habere göre; İşte bu talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak. Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek. Maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği yazıldı.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.

TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAli Tekdemir:

FENERBAHÇE BİR DAHA SAHADAN ÇEKİLEMEYECEK YANİ! ÇOK GÜZEL HABER BU... BU DERBİDE DE 3 YEDİKTEN SONRA KAÇMAZLAR İNŞALLAH... Bu sefer çünkü tarihi fark atacağız....

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Haber YorumlarıA. Erol:

üstelik çekilen takım lig sonuncusu başarısız gereksiz bir takım...

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

çocuk oyuncağımı bu ya beğenmedim hakemi kaç sahadan

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Adana Demirspor un geri kalan tüm maçlarında hükmen mağlup sayılıp ligden atılsın. Bir de bir sonraki süper lige katılacağı yıl 1 seferliğine men edilsin. Ancak bu ibretlik olur.

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç da oyun bitmez..

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Hiç bir kulubun suçu olduğunu dusunmuyorum, bu işte nemalanan bir kesim var her sene bir takımı şampiyon yapmaya çalışıyorlar, dışarda kulüpler sen yaptın o yaptı kavgasına tutşurken onlar malı götürmekle meşgul

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

HIRSIZIN HİÇ SUÇU YOK YİNE.....

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Haber Yorumlarısadece kadir:

ADANADEMİRSPOR ligden düşeceği az çok belli olan bir takım. Eğer kümede kalma savaşında olsa hayatta çekilmezlerdi. Birilerinin gazına gelip çekildiler. 14 veya 15. sırada olsalardı yürekleri yemezdi çekilmeye.

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