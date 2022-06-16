beIN Sports ile yola devam kararı! Süper Lig'de yayıncı kuruluş değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükekşi, TFF'nin yeni başkanı oldu.

"MEVCUT YAYINCI KURULUŞLA DEVAM"

Başkanlık seçimleri tamamlamadan önce açıklamalarda bulunan Büyükekşi, yeni sezonun yayıncı kuruluşunu açıkladı. Büyükekşi: "Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandı. Daha seçim gerçekleşmedi. Şu an hala adayız. Başkan değiliz. İnşallah sonuçlar, hem ülkemize hem de futbol camiasına hayırlı olur. Şu an yapmamız gerek şey futbolda bir güven ortamını yaratmak. Maalesef şu anda bir güven kaybı var. Güven konusunu mutlaka işleyip daha sonrada adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde bir yönetim anlayışımız olacak'' ifadelerini kullandı.

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