TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarındaki hakem tartışmalarını bitirmek için yabancı VAR hakemini devreye sokmuştu. Federasyonun karşılaşmalarda görev yapan hakemlere verdiği ücret ortaya çıktı.

2 KATI PARA ALIYORLAR

Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig karşılaşmalarında göre verilen Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, federasyon tarafından yabancı VAR hakemlerine maç başına 1400 euro ücret ödeniyor. Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor.

2'ŞER MAÇTA GÖREV ALANLAR VAR

Öte yandan bazı yabancı VAR hakemlerinin aynı hafta oynanan 2 maçta birden görev alması da dikkat çekiyor. Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda oturan ve tartışılanBelçikalı Jan Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum FK müsabakasında da görev yaptı ve 2800 euroyu cebine koymuş oldu. Boterberg'in Galatasaray maçındaki performansı çokça eleştirilmişti.

FENERBAHÇE'NİN VAR'INA DA ÇİFT MAÇ

Ayırca Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.