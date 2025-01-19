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TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem tartışmalarını bitirmeyi için aldığı yabancı VAR hakemi kararı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Federasyonun ilk günden beri tartışılan yabancı hakemlere Türk hakemlerde iki katı fazla para ödediği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarındaki hakem tartışmalarını bitirmek için yabancı VAR hakemini devreye sokmuştu. Federasyonun karşılaşmalarda görev yapan hakemlere verdiği ücret ortaya çıktı.

2 KATI PARA ALIYORLAR

Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig karşılaşmalarında göre verilen Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, federasyon tarafından yabancı VAR hakemlerine maç başına 1400 euro ücret ödeniyor. Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor.

2'ŞER MAÇTA GÖREV ALANLAR VAR

Öte yandan bazı yabancı VAR hakemlerinin aynı hafta oynanan 2 maçta birden görev alması da dikkat çekiyor. Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda oturan ve tartışılanBelçikalı Jan Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum FK müsabakasında da görev yaptı ve 2800 euroyu cebine koymuş oldu. Boterberg'in Galatasaray maçındaki performansı çokça eleştirilmişti.

FENERBAHÇE'NİN VAR'INA DA ÇİFT MAÇ

Ayırca Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

maaşlarının yarısını fener veriyor olmasın

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Gs nin maçlarına şaibeli yabancı var hakemi atıyor reiz vala biz razıyız asfdf

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Haber YorumlarıOsman Özdemir:

yakışır bu yalaka tff ye

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Haber YorumlarıPoyraz:

Milletin parasını elin gavuruna verdiren bazı hakemler bu vebal size yeter eskiden çamur topa yapışıyordu şimdi futbol çamur oldu

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yabancı VAR hakemlerine Ali ile Acun kaç para ödüyor önemli olan bu..

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Haber YorumlarıSedat A.:

Sahada hakkıyla kazanmaya Fenerin son bahanesi de geçen sene bitmişti. Bu sene yine aynı bahaneler ama en Allah büyüktür. İYİLER HEP KAZANIR

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Eyvah GS Nin şaibeli hakemleri olmadan ne b.. yiyecek. Nedense hep GS liler şikayetçi bu durumdan. Çomak mı sokuldu düzene

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Haber YorumlarıRecep Işık:

Nasıl bir millet olduysak birbirimize güvenimiz kalmadı,hakemi bile ithal ettik.

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