TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerlerden Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024'te vefat ettiği ortaya çıktı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen menajer Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024 tarihinde vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında 104 futbol menajeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

104 MENAJER PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan futbol menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

SEVKLER SONRASI ÜZÜCÜ BİR GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan menajer Özcan Üstüntaş ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı. Üstüntaş'ın bir süre önce hayata veda ettiği öğrenildi.

ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ 2024'TE VEFAT ETTİ

Edinilen bilgilere göre, TFF'nin disiplin sevk listesinde adı geçen uzun yıllar menajer olarak aktif görev yapan Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

İsmail Elal
