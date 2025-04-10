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TFF, Miami'de Futbol Seçmeleri ve Spor Etkinlikleri Düzenliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, 25-27 Nisan tarihleri arasında Miami'de önemli spor organizasyonları gerçekleştirecek. Etkinliklerde futbol ve padel dünyasının yıldız isimleri buluşacak, Türk sporcular seçmelere katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami şehrinde seçmeler yapacak. 25-27 Nisan tarihleri arasında TFF'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonlarda Türk sporu tanıtılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, ABD'de iki önemli organizasyon düzenleyecek. 25 Nisan'da Miami şehrinde gerçekleştirilecek Padel & Soccer Celebrity Turnuvası'nda futbol ve padel dünyasının yıldız isimleri aynı sahada buluşacak. Design District'teki özel etkinlikte sporseverler, ünlü sporcularla tanışma fırsatı bulacak.

TFF'nin seçmeleri de 26 ve 27 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kendall Soccer Facilities'teki seçmelere Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk asıllı oyuncular katılacak. İlk günkü seçmeleri geçenler, ikinci gün özel oturumlara davet edilecek ve TFF'nin deneyimli antrenörleri ile gözlemcileri tarafından değerlendirilecek.

Seçmeleri geçen adaylar, yaz kampında A Milli Takım oyuncularıyla tanışma fırsatı bulabilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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