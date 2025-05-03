TFF, Merih Demiral'ı AFC Asya Şampiyonlar Ligi Zaferi İçin Tebrik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AFC Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Merih Demiral'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin AFC Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ettiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12. maçına çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan finalde 90 dakika forma giydi. Kariyerinde İtalya'da Juventus formasıyla İtalya şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral, Al Ahli formasıyla elde ettiği bu başarıyla AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Merih Demiral'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."