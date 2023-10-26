TFF, günlerdir ortalığı ayağa kaldıran iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin

TFF, son günlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan gelen iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir" denildi.

TFF, son günlerde Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan gelen sert iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

BELGE İSTEDİLER

TFF'den yapılan açıklamada, bu iddialarla ilgili olarak somut belgelerle TFF ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması gerektiğine yer verildi.

İşte TFF'nin o açıklaması;

"Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."