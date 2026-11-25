TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü ve bazı yöneticileri PFDK'ye sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu kulüplerin başkan ve başkan vekilleri de farklı sebeplerden kurula gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK, çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.