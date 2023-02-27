TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Erhan Aslan, son yolculuğuna uğurlandı Spor Haberleri - TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Erhan Aslan, son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ve Kırşehir FK eski yöneticisi Erhan Aslan, son yolcuğuna uğurlandı. - TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Erhan Aslan, son yolculuğuna uğurlandı KIRŞEHİR - Hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ve Kırşehir FK eski yöneticisi Erhan Aslan, son yolcuğuna uğurlandı. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Galatasaray - Hatay spor maçında rahatsızlanan Erhan Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Aslan ailesi, spor ve siyaset dünyasından temsilciler ile şehir protokolü katıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Erhan Aslan Kırşehir Spor Haberler

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