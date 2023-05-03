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TFF Gelişim Ligleri final maçları D-Smart Spor'da canlı yayınlanacak

TFF Gelişim Ligleri final maçları D-Smart Spor'da canlı yayınlanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonunun çok önem verdiği ve geleceğin futbol yıldızlarını sahada gördüğümüz Gelişim Liglerinde normal sezonun ardından şampiyonların belli olacağı final periyodu D-Smart Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun çok önem verdiği ve geleceğin futbol yıldızlarını sahada gördüğümüz Gelişim Liglerinde normal sezonun ardından şampiyonların belli olacağı final periyodu D-Smart Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Ankalya'daki 19  Yaşaltı Elit A Ligi finalinde Galatasaray ile Başakşehir kozlarını bugün 18.00'de paylaşırken, dev maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan ekrana gelecek. Üçüncülük maçında ise Altınordu - Beşiktaş mücadelesi 15.00'te oynanacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı U17 Elit A Ligi finalinde ise 4 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak. Saat 18: 00'de başlayacak mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.  Galatasaray ile Trabzonspor arasında saat 15: 00'de başlayacak 3'üncülük karşılaşması da yine D-Smart 77. Kanalda canlı olarak ekrana gelecek.

TFF Gelişim Liglerinde tüm yaş gruplarında oynanacak finaller 12 Mayıs tarihine kadar D-Smart'tan izleyicilerle buluşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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