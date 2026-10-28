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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya, Samsunspor'u disipline sevk etti

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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya, Samsunspor'u disipline sevk etti
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TFF, 26 Ekim Pazartesi Trendyol Süper Lig maçındaki tezahürat, saha olayları ve talimat ihlalleri nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Aynı maçta iki futbolcu da saldırı gerekçesiyle kurula gönderilirken Samsunspor ve Trabzonspor'un sevkleri de duyuruldu.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26 Ekim Pazartesi karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sayfasında yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazartesi günü oynanan Trendyol Süper Lig maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün; "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" üzerine de Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'un da aynı maçtaki "saldırıları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Amedspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" ile maç sonrası kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaki "hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki" ifadeler nedeniyle Samsunspor'un disiplinline sevk edildiği duyurulan açıklamada, Trabzonspor'un da ÇAYKUR Rizespor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
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