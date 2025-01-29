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TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetlerinin ibra oylamasına sunulan mali raporu için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığının tespit edilmesi üzerine Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce de gündeme taşıdığı sebepler nedeniyle eski başkan Mehmet Büyükekşi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MALİ RAPORDA İMZASI YOK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nda Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetlerinin ibra oylamasına sunulan mali raporu için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit edildi. Federrasyon, bu gelişmenin ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDidar Myradow:

Yeterrrr diyen cinconcumu.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Eksi fetonun ust kademesinde akp korumasi altinda.

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