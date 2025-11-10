Haberler

TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi

TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi Haber Videosunu İzle
TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu karar doğrultusunda TFF, kulüplere 15 günlüğüne özel transfer dönemi gerçekleştirecek. Kulüpler, eksiklerini tamamlamak için 15 günlük kış transfer dönemine girecek ve ulusal çapta transfer yapılabilecek. TFF, bu izin için FIFA ile görüşmelere başladı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • TFF, 15 günlük ek kış transfer ve tescil dönemini yalnızca ulusal düzeyde geçerli olmak üzere yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.
  • TFF, kulüplerin ulusal çapta transfer yapabilmesi için FIFA ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Açıklamada, soruşturmanın resmî kurumlarla iş birliği içinde sürdüğü belirtilirken, sevk kararının 10 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

15 GÜNLÜK EK TRANSFER DÖNEMİ

TFF, bu olağanüstü durum nedeniyle kulüplerin kadrolarındaki boşlukları doldurabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde geçerli olmak üzere özel olarak 15 günlük ek kış transfer ve tescil dönemini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

FIFA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

TFF, bu süre içerisinde kulüplerin ulusal çapta transfer yapabilmesi adına FIFA nezdinde girişimlere başladığını duyurdu. Yapılan görüşmelerin ardından TFF'nin çıkacak kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor


