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TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin %10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkalık görevimi bırakacağım! İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davet ettikleri toplantıya katılmaması ve Özbek ile aralarında sorun olup olmadığına yönelik soruya cevap verdi.

"BENİM DÜŞMANIM ÇOK"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Galatasaray camiasını bana düşman etmek istiyorlarsa, benim düşmanım çok. Çocukluktan beri düşmanım var. Ben yanlış yapmıyorsam, bana düşman olsan ne olur? Sen, bana zarar veremezsin! Yanlış yaptığım ispatlandığı gün, o koltukta oturmam.

"İKİ KULÜBE DE YAZI YAZDIK

Pazartesi gu¨nu¨ iki kulu¨be yazı yazdık. Daha o¨nce do¨rt kulu¨p bas¸kanı ile u¨c¸ saat kahvaltı yaptık, herhalde bu da ilktir. Davetiye sonrası Genel Sekreter Eray Yazgan, Mecnun Bas¸kanı aradı ve 'Salı divan kurulu var, c¸ars¸amba olması mu¨mku¨n mu¨?' dedi. Sonra Fenerbahc¸e'ye sorduk ve onlar da c¸ars¸amba gu¨nu¨nu¨ kabul etti. Eray Yazgan'a Mecnun Bas¸kan haber verdi ve anlas¸ıldı. Sonra bunun duyurusunu kamuoyuna yapmakta ne sıkıntı var? Rizespor mac¸ından o¨nce yapılmıs¸ bu ac¸ıklama... Bu ac¸ıklamada ne zarar var? Sizin Genel Sekreteriniz tiyatro c¸eviriyorsa, bunun sorumlusu biz degˆiliz.

"BİR MESELE YOK ARAMIZDA"

Dursun Özbek ile salı akşamı konuştuk ve güzel konuşma geçti. 'Bizim, seninle problemimiz yok, rakiple ilgili problem var' dedi. 'Dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun?' dedim. Sonra Dursun Özbek 'Bizim Giresun'da bir atasözü var, eşeğini dövmeyen, semerini döver' dedi ve ben de anlamını sormadım. Bir mesele yok yani aramızda.

"ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI İNANILMAZ"

Toplu algılarla yönlendirmek iyi değil! İş başka boyuta gidiyor. Açıklamalar inanılmaz. 'Bugün geldiğimiz seviyeye baktığımızda hem Türkiye, hem de Türk futbol ailesinde dostluk olmasını isteyenlerin başında ben gelirim' diyor. Sonra 'Göstermelik tavırlara ihtiyacımız yok. Kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak bir şeylerin içine girmemek lazım' diyor. Şimdi bak konu ülke meselesine girdi. Burada rakibinin Türkiye'de kaos çıkarmaya, milleti bölmeye çabaladığını söylüyor. Bu beni ilgilendirmez. Milletin ve devletin yanında olduklarını söylüyor, teşekkür ediyoruz. Rakibine söylesin, cevabını onlar versin. Ama devamında, bizi bu değirmene su taşımakla suçluyor.

"ALİ KOÇ İLE BENİ İKTİDARA KARŞI GÖSTERİYOR"

Açıklamalarda 'Bir takımın federasyon başkanı olmayın, millete, devlete ve iktidara karşı olmayın' diyor. Bizi, Ali Koç ile bu işe katmaya çalışıyor. Şimdi iş nereye gidiyor... Arka tarafta hakemlerle ilgili işler yapılıyor diyoruz ya, işte bunlar hep yapı. Ali Koç ile beni iktidara karşı gösteriyor. Cumhurbaşkanı için 'Allah, benden alsın, ona versin canımı' demişim. Bu ülke 2013'te bağımsız olmak istediğini söylediği için bu sıkıntılara girdi, bunlara şahidim. 2025'te savunma sanayisinde ne duruma geldik, gençler bilsin. Siz, beni bu işlere katamazsınız! Cumhurbaşkanı'nın hem kardeşim, hem askeriyim. Görevde olsun veya olmasın, ölene kadar bu devam. Arkanızdaki akıl hocaları ile bu hesabı yapıyorsanız ve bu işlere kalkıyorsanız... Benim başka bir planım yok. Beni bilen biliyor, bu iftiralar bana tutmaz."

"İSPATLAYAMAZSA TARİHİ GEÇECEK BİR CEZAYA LAYIK OLUR"

Daha önce yaptığım açıklamalar için kendime kızdım. Dostun ile selamı, sabahı kesersen, tokattan daha beter bir şeydir. Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin %10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkalık görevimi bırakacağım! İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde."

TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOkan Tarcan:

ispat edemezse diyor,peki sezon başından bu yana GS ın her talebini reddedip FB nin her istegine tamam demek ne yi gosteriyor ? GS macinin VAR kayitlarina kadar acikladiniz..Derbiye atadiginiz hakem simdiden şüphe icinde birakmadi mi insanlari

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

İbrahim Bey, sizden öncekilerden farksızsınız. Ama bu şaşırtıcı değil. Ali Koç bile bu işi daha tutarlı yapabilirdi.

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Haber YorumlarıGüven Parlak:

televizyona cikipta benim olduğum yerde yabancı hakem olmaz diyordun ne oldu şimdi sen Sözünde duran birisi değilsin ki milllet sana nasıl inansin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sen önce birileriyle hakemi belirle,sonra 2 takımı yemeğe çağır.Madem 2 takım ortak karar verseydi hakeme.şimdi şaibeli hakeme görevi verdin pazartesi bu hakem GS yi yakarsa ne olacak....

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Haber YorumlarıYunus Yıldız:

Ben buradaydek yabancı hakem gelemez deyip yabancı hakem getiren,hiç bir başkanı disipline sevk etmeyeceğim değip Dursun özbeki disipline vermek. Bunlar adamlık için göstergelerdir.

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Haber YorumlarıSerkan:

niye yüzde 10 unu ispatlasın. bu yüzde 9 u gerçek mi yani çok ilginç. yüzde 1 ini ispatlasın deseydin tamam. yüzde 10 dersen demekki sende bir işler yapmışşın ve hemen istifa et.

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

3 ay sonra yaş haddinden emekli olacak adamı, sipariş usulü getirip maça atadın. Hata yaparsa UEFA'ya şikayet etsen ne olacak? Birileri cebine emeklilik ikramiyesini koydu zaten. Senden TFF başkanı değil, Ali'nin, noter memuru olursun

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Haber Yorumlarımustafa karasal:

Ortalığı krıştır bakalım. İsyan çıkması an meselesi. Biri birgün birilerini vurmazsa hiç şaşırmayacağım. Fırtına ekilip kasırga biçersiniz yada sizi biçerler. Az sükünet çağrısı yapın. Dost böyle konuşmazzzz.

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