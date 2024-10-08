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TFF, Dr. Vitor Melo Pereira'yı Hakem Gelişim Direktörü olarak atadı

TFF, Dr. Vitor Melo Pereira'yı Hakem Gelişim Direktörü olarak atadı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Dr. Vitor Melo Pereira'nın Hakem Gelişim Direktörü olarak görevine başladığını açıkladı. Pereira, Türk hakemliğinin eğitim sisteminin güçlendirilmesi için çalışacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira'nın bugün itibariyle görevine başladığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış ve kendi ülkesi olan Portekiz ile birlikte pek çok ülkede hakem yöneticiliği görevlerinde bulunan Vitor Melo Pereira'nın; MHK bünyesindeki bu görevi ile Türk hakemliği eğitim sisteminin yeniden kurgulanması ve yeni yeteneklerin kazandırılması konularında büyük katkılar sağlayacağına dair inancımız yüksektir. Kendisi tam zamanlı olarak hizmet verecek olup, sözleşme süresi iki yıldır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Eğitim Spor

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