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Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında önemli bir revizyona gitti. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüplerin A Takım Listesi'ne yazabilecekleri yabancı oyuncularla ilgili yeni yaş kriterleri devreye girecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda revizeye gitti.

YENİ MADDE DEVREYE GİRECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

  • Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
  • Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.
  • En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.
  • 2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

NELER, NASIL DEĞİŞTİ?

Federasyon 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu. Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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