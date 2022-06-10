TFF'den sürpriz liste! Başkanlık için tam 9 aday başvurdu - Haberler

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TFF'den sürpriz liste! Başkanlık için tam 9 aday başvurdu

Haberler.com - Spor
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TFF Başkanlığı için uzun süre tek aday olarak Mehmet Büyükekşi gözüküyordu. Ancak TFF, tam 9 adayın başkanlık için başvurduğunu açıkladı. Başkanlık seçimi 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TAM 9 ADAY

Federasyon, resmi sitesinden başkanlık için başvuran 9 adayı açıkladı. TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA

2. Ramazan ATAŞ

3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

4. Gökhan KIZILTAN

5. Sedat OLCA

6. Hayati ÖZGÜL

7. Ayhan SAĞALTICI

8. Cemal TARANCI

9. Hüseyin YANGIN

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