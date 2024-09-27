TFF'den silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'la ilgili ilk açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, dün gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski sporcularından, futbol yorumcusu Serhat Akın gece saatlerinde silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralandı. TFF'den Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı geldi.
Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.