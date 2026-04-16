Vefat eden öğretmen ve öğrenciler anısına saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrenciler anısına liglerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı