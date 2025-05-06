TFF'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını bildirerek 36. haftanın programını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu. Düşme hattı, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve şampiyonluk rekabetinin çözüme kavuşacağı haftalar yaklaşırken son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar, aynı gün ve saatlerde oynanmasına karar verildi.
SON 3 HAFTA BÜTÜN MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANACAK
TFF açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İşte 36. haftanın programı;