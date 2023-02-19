TFF'den resmi açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası bazı spor kulüpleri de zarar gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri ertelerken transfer dönemi de 18 Şubat'a uzattı. Kulüplerden gelen talep üzerine TFF, FIFA'ya başvurarak transfer döneminin 5 Mart'a kadar bir kez daha uzatılmasını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İKİNCİ KEZ UZATILDI

8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. TFF'nin aldığı bu karar ile birlikte kış transfer dönemi ikinci kez uzatıldı.