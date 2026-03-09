Haberler

TFF'den resmi açıklama geldi! MHK hakemleri "Acil" koduyla çağırdı

TFF'den resmi açıklama geldi! MHK hakemleri 'Acil' koduyla çağırdı
Son haftalarda artan hakem hataları tartışmaları sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemleri 'acil' koduyla seminere çağırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bu durumun olağan bir toplantı olduğunu belirtti. Hakem seminerleri, hakemlerin kural bilgilerini güncellemek ve maç yönetimi standartlarını belirli bir seviyede tutmak amacıyla düzenleniyor. Bu toplantılarda özellikle VAR uygulamaları ve tartışmalı pozisyonların değerlendirilmesi ele alınıyor.

  • Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemleri salı ve çarşamba günü düzenlenecek seminere 'acil' koduyla çağırdı.
  • TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, hakemlerin son iki haftadır hata yaptığını kabul etti.
  • Hakem seminerleri, VAR uygulamaları ve tartışmalı pozisyonların değerlendirilmesi gibi konuları ele alan zorunlu eğitim toplantılarıdır.

Son haftalarda hakem kararlarına yönelik eleştirilerin artmasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni bir karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HAKEMLER "ACİL" KODUYLA SEMİNERE ÇAĞRILDI

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre MHK, hakemleri salı ve çarşamba günü düzenlenecek seminere "acil" koduyla çağırdı. Kararın, son haftalarda yaşanan tartışmalı hakem kararlarının ardından alındığı belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, hakem hatalarına ilişkin yapılan eleştiriler hakkında değerlendirmede bulundu. Otyakmaz, "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacağız. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı." ifadelerini kullandı.

HAKEM SEMİNERİ NEDİR?

Hakem seminerleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen ve hakemlerin kural bilgilerini güncellemek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, maç yönetimi standartlarını belirli bir seviyede tutmak amacıyla yapılan zorunlu eğitim toplantıları olarak biliniyor. Bu toplantılarda özellikle VAR uygulamaları ve tartışmalı pozisyonların değerlendirilmesi ele alınıyor.

OLAĞAN DIŞI ZAMANLARDA DA YAPILABİLİYOR

MHK, hakem seminerlerini genellikle sezon başında veya devre arasında gerçekleştiriyor. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, tartışmaların yoğunlaştığı dönemlerde de benzer toplantılar düzenlenebiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
