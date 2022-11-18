Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü

Galatasaray'ın Türk statüsünde oynaması için yoğun çaba sarf ettiği Yusuf Demir, Türkiye U21 takımının Avusturya U21 ile oynadığı maçta Avusturya forması giydi. Ezeli rakip taraftarları bu durum karşısında sarı-kırmızılı kulübü hedef alırken, Avusturya formasını giymeye devam eden Demir'in Türk statüsüne geçirilme isteğinin anlamsız olduğu savunuldu. Eleştiriler karşısında Galatasaray taraftarı ise genç futbolcuya destek verdi.

Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euroya transfer olan Yusuf Demir'in Süper Lig'de Türk statüsünde oynamaması tartışma konusu olmuştu. TFF'den Türk statüsüne oynamasına izin çıkmayan genç yıldız, Avusturya formasıyla sahaya çıkarak Türkiye'ye rakip oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Demir, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından tepki çekti.

Sosyal medyada Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları şöyle paylaşımlarda bulundu:

TFF'DEN İZİN ÇIKMAMIŞTI

Sarı - kırmızılıların yerli statüsünde oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmadı ve genç isim, yabancı oyuncu olarak sahada yer aldı. Galatasaray'ın Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmaları devam ederken, Türkiye U21 ile Avusturya U21 takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Türkiye'nin golü 45+6. dakikada Yusuf Barasi'den geldi. Avusturya'nın golünü ise 54. dakikada Manuel Polster kaydetti.