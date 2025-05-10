TFF'den Gençlerbirliği'ne Süper Lig Tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trendyol 1. Lig'in 38. hafta müsabakasında karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL