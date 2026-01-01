TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

Galatasaray ve Trabzonspor'un, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa yarı finalinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi. TFF'nin iki kulübün talebine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN ERTELEME BAŞVURUSU

Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. İki kulübün, maç takvimiyle ilgili düzenleme talep ettiği ifade edildi.

TFF'DEN RET KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen erteleme talebini geri çevirdiği bildirildi. Böylece Süper Kupa yarı final mücadelesinin planlanan tarihte oynanması kesinleşti.