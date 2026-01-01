Haberler

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak'ta oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Ancak, TFF iki kulübün talebini reddetti ve maçın planlandığı tarihte oynanacağını belirtti. Bu kararla birlikte, Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı final mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN ERTELEME BAŞVURUSU

Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. İki kulübün, maç takvimiyle ilgili düzenleme talep ettiği ifade edildi.

TFF'DEN RET KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen erteleme talebini geri çevirdiği bildirildi. Böylece Süper Kupa yarı final mücadelesinin planlanan tarihte oynanması kesinleşti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Kupayi alan kupayi geri versin haci'ya, zaten o da meraklidir o kupayi fenere vermeye

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

TFF yi kapatın boşuna onca adama para ödenmesin Ülkede 4 takım var onlar zaten ne itiyorsa o şekilde yönetiyorlar. GS istediyse olac ak yoksa FB li TFF oluyor veya TS nin istediği olmazsa Zaten TFF GSli veya FB li oluyor Yada BJK nın istediği olmazsa öyle.. kısır döngü Bu ülkede futbolu ayağa kaldırmak bu 4 takımı kapatmakla olur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

