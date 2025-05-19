TFF'den Galatasaray'ın kupa talebine cevap geldi

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda kısa süreli bir kutlama yapılırken asıl kutlamanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlama yapmaya hazırlanıyor.

VALİLİK İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapmak üzere İstanbul Valiliği ile gerekli görüşmeleri yaptı. İznin verilmesi durumunda kutlamaların Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşeceği belirtildi.

KUPAYI DA YENİKAPI'DA ALACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi şampiyonluk kupasının da Yenikapı'daki kutlamalarda verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'nin de Galatasaray'dan gelen teklifi inceleyerek kabul ettiği aktarıldı.

GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİ

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak.