TFF'den Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

TFF'den Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı kutladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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