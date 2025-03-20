TFF'den Fenerbahçe'ye seyirci yasağı

TFF, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ve Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçlarda misafir tribünlere seyirci alınmayacağını duyurdu.

2 MAÇTA TARAFTAR YOK

Buna göre 29. haftada oynanacak Bodrum FK ve 31. haftadaki Sivasspor maçında sarı lacivertliler deplasman tribününde olmayacak.