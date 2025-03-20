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TFF'den Fenerbahçe'ye seyirci yasağı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ve Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçlarda misafir tribünlere seyirci alınmayacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, bu kararla 29. haftada oynanacak Bodrum FK ve 31. haftadaki Sivasspor maçlarını seyircisiz oynayacak.

TFF, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ve Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçlarda misafir tribünlere seyirci alınmayacağını duyurdu.

2 MAÇTA TARAFTAR YOK

Buna göre 29. haftada oynanacak Bodrum FK ve 31. haftadaki Sivasspor maçında sarı lacivertliler deplasman tribününde olmayacak.

TFF'den Fenerbahçe'ye seyirci yasağı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısivri biber:

klasik tff fenerbahçe'nin rahat yeneceği takımlara göre ayarlanmış herşey geçen hafta kalecileri durduk yere kart yemesinden belliydi zaten..

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Haber YorumlarıXkişi:

RTE talimatıdır.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Gerçekten mi ya! Ali abilerinden izin almışlar mı?

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