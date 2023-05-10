Türk futbolunda dengeler değişecek! İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cuma günü açıklanması beklenen yeni yabancı kuralının detayları ortaya çıktı. Kulüpler Birliği ile uzun süredir devam eden toplantıların ardından TFF, yeni sezonda sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verecek.

Kulüpler Birliği, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi.

11 YABANCI OYNATILABİLECEK

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, uygulanacak yeni yabancı kuralında sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verilecek.

14 YABANCI İLE SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK

TFF, yeni yabancı kuralıyla ilgili cuma günü kulüp yöneticilerine bilgilendirme yapacak ve ardından yeni kural açıklanacak. Yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek.

SÜPER LİG'E ÇIKMA HAKLARI OLMAYACAK

Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.