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TFF'den Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

TFF'den Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF, olumsuz durum yaşanmamasını dileyerek depremzedelere destek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinden paylaşılan mesajda, "Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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