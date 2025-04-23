TFF'den Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinden paylaşılan mesajda, "Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL